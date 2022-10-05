برشلونة يخسر 52.7 مليون يورو بحال الخروج المبكر من دوري الأبطال

بات برشلونة الإسباني مهدداً بخسارة 52.7 مليون يورو وهي قيمة المكافآت التي سيحصل عليها بحال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسقط البارسا أمس الثلاثاء أمام مستضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفٍ دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة ليتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب بعد تجمد رصيده عند 3 نقاط.

ويبتعد الفريق الإسباني بفارق 3 نقاط عن إنتر و6 نقاط عن بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة مع تبقي 3 جولات على نهاية مرحلة المجموعات.

وبات فريق المدير الفني تشافي هيرنانديز مطالباً بعدم إهدار المزيد من النقاط فيما تبقى من مباريات ومن ضمنها مواجهتان صعبتان ومرتقبتان أمام إنتر وبايرن على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

وقال موقع "دياريو آس" الإسباني أن برشلونة أصبح مهدداً بخسارة 52.7 مليون يورو إذا فشل في اقتناص بطاقة مؤهلة للدور القادم من البطولة.

وتقضي قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحصول الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 على 9.6 مليون يورو، فيما سيجني المتأهلون لربع النهائي 10.6 مليون يورو، أما من وصل لنصف النهائي فسيحصل على 12.5 مليون.

وسيكافىء يويفا كل فريق يبلغ المباراة النهائية مبلغ 15.5 مليون يورو، إضافة إلى 4.5 مليون سيتقاضاها البطل، أي ما مجموعه 52.7 مليون يورو.