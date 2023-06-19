برشلونة يخشى انتقال خليفة بوسكيتس إلى الدوري السعودي

يستعد برشلونة للتكيف مع رحيل نجم خط وسطه المخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي صنع التاريخ في صفوف الفريق وقاده للفوز بالعديد من الألقاب خلال الـ 15 عاماً الأخيرة.

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً أنه سيغادر البارسا هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

وسارعت وسائل الإعلام العالمية لربط العديد من النجوم بالنادي الكتالوني الساعي لتعويض خسارة أيقونة وسطه، على غرار الإسباني مارتن زوبيميندي (ريال سوسييداد)، والبرتغالي روبن نيفيش (الهلال) وغيرهما.

كما كثر الحديث عن إمكانية التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الذي باتت مغادرته لملعب سان سيرو متوقعة بعد موسم لم يشارك فيه بالصورة المطلوبة.

ومع أن دور الكرواتي كان بارزاً مع النيراتزوري في الأسابيع الأخيرة من الموسم، إلا أن الإدارة الإيطالية لا تمانع بيعه، علماً بأن عقده الجاري ساري المفعول حتى يونيو من عام 2026.

برشلونة يطمح لضم بروزوفيتش رغم الاهتمام السعودي

لا تتجاوز قيمة صاحب الثلاثين عاماً حاجز الـ 25 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، وهو سعر بخس مقارنة بقيمة اللاعب، مما يرجح تهافت العديد من الأندية على توقيعه هذا الصيف.

وبات برشلونة يخسى خسارة اللاعب لصالح أحد أندية الدوري السعودي في ظل تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية والذي كشفت فيه عن سعي النصر الجدي لاقتناصه.

ويرغب المسؤولون عن النادي السعودي في تعزيز الصفوف بلاعبين متميزين حتى يقدموا يد العون للبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى السعودية بداية العام الجاري.

وستكشف الأيام القادمة عن هوية الفريق الذي سينتقل إليه بروزوفيتش كونه بات أقرب للرحيل عن إنتر ميلان من الاستمرار معه لموسم آخر.