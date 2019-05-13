برشلونة يخشى تفضيل دي ليخت الانتقال لليفربول

بدأت المخاوف تتزايد في أورقة برشلونة حيال احتمالية خسارة المدافع ماتياس دي ليخت لصالح ليفربول.

وبدا أن الدولي الهولندي في طريقه للبارسا بعد محادثات مطولة بين النادي الإسباني وأياكس أمستردام منذ بداية الموسم.

لكن تطورات جديدة في الأفق تشير إلى أن دي ليخت ربما يختار الانتقال للريدز.

فقد أشارت تقارير إلى أن طريقة إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، ووجود فيرجيل فان دايك في صفوف الفريق الإنجليزي عاملان مهمان قد يدفعان دي ليخت لتفضيل التوجه إلى إنجلترا.

كما أن القدرة الشرائية تبدو أعلى لليفربول حالياً، إذ تبدو إدارته مستعدة لتجاوز مبلغ الـ 85 مليون يورو التي عرضها البارسا لضم اللاعب.

وقال دي ليخت بعد فوز أياكس على أوتريخت 4-1 ضمن الدوري الهولندي أمس أنه رغم وجود مفاوضات لضمه، إلا أنه ما زال مستمراً مع الفريق حتى هذه اللحظة.