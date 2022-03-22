برشلونة يخشى خسارة آراوخو لصالح مانشستر يونايتد

يحضر مانشستر يونايتد عرضاً مغرياً للحصول على توقيع المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد آراوخو من برشلونة وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

وأصبح ابن الـ 23 عاماً لاعباً أساسياً في قائمة المدير الفني تشافي هيرنانديز منذ وصوله للإشراف على البارسا في نوفمبر الماضي.

ويرتبط المدافع بعقدٍ مع النادي الكتالوني يمتد حتى صيف عام 2023 وتطمح إدارة يونايتد لاستغلال الفرصة من خلال ضمه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال إل ناسيونال أن النادي الإنجليزي يخطط لتقديم عرضٍ بقيمة 33.6 مليون جنيه استرليني من أجل اقتناص آراوخو خلال الصيف.

ولم ينجح برشلونة حتى الآن في إقناع اللاعب بتمديد عقده، إلا أن ذلك لا يعني أن النادي سيقف مكتوف الأيدي أمام إمكانية رحيله.