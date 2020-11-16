برشلونة يخطط لضم مدافع جديد في يناير

كشف تقرير أن برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع جديد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني البارسا من نقص في الخط الخلفي، في ظل الغياب المستمر لسامويل أومتيتي، والاعتماد على 3 لاعبين فقط في مختلف البطولات، هم كليمون لونغليه وجيرارد بيكيه ورونالد آراوخو.

ومن المتوقع رحيل أومتيتي في يناير، حيث يحظى باهتمام كبير من قبل عدة أندية، لذلك بدأ برشلونة الاستعداد للبحث عن بديل.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، هو الهدف الأول لتعزيز دفاعات برشلونة، إلا أن المفاوضات مع السيتيزنز لا تسير بشكل جيد.

ومن المتوقع أن ينتظر برشلونة انتهاء عقد غارسيا نهاية الموسم، لضمه بشكل مجاني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعبين أخرين على رادار برشلونة، هم أنتونيو روديغر مدافع تشيلسي، وجويل ماتيب مدافع ليفربول، وشكوردان موستافي مدافع آرسنال، وفيديريكو فازيو مدافع روما، وجيرمان بيتزيلا مدافع فيورنتينا وماتيو موساكيو مدافع ميلان.