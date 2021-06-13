برشلونة يخطط للإعلان عن ضم ديباي

قالت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال إلى ملعب كامب ناو خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

وارتبط الدولي الهولندي بالانضمام إلى البارسا بناء على طلب مواطنه رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ديباي قال "نعم" لبرشلونة وأكد رغبته في الانضمام للبلاوغرانا بعد الاتفاق على بنود العقد والقيمة المالية التي سيحصل عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قد يتم بحلول الأسبوع القادم بعد حصول اللاعب والنادي على إذن من الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

برشلونة يرغب في الإعلان عن صفقة ديباي سريعاً

وألمحت "سبورت" إلى أن برشلونة يرغب في الإعلان الرسمي عن الصفقة بشكل مبكر قبل الانغماس في بطولة يورو والتي قد تشهد تألق للاعب البالغ من العمر 27 عاماً مما قد يجعل الصفقة في خطر إذا اقتحمت أندية أخرى المفاوضات وقامت بتقديم عروض أعلى.

ويتواجد ديباي حالياً مع منتخب هولندا الذي يشارك في بطولة يورو 2020، حيث يخوض فريق الطواحين المنافسات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية والنمسا.