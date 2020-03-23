برشلونة يخطط للتعاقد مع لابورت

يعتبر المدافع آيمريك لابورت أحد أهم مدافعي مانشستر سيتي وأدى غيابه الطويل في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة إلى اتساع الفارق بين ليفربول وسيتي في المنافسة على اللقب.

صدى القرار الذي تم اتخاذه بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين ألقى بصداه على مستقبل الفرنسي رفقة الفريق الإنجليزي، حيث أبدى برشلونة اهتمامه بضم المدافع في حال استمرار العقوبة المفروضة على السيتيزنز.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لابورت يشعر بالراحة في سيتي، لكن في حال استمرار العقوبة على الفريق الإنجليزي قد تجعله هدفاً قوياً للفريق الكتالوني.

وحاول برشلونة التعاقد مع الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً عام 2014، لكن أتلتيك بلباو بالغ في مطلالبه المالية في ذلك الوقت.

وعاد التفاوض من جديد عام 2016 وطلب بلباو 65 مليون يورو، لكن برشلونة رفض التعاقد مع اللاعب حينها وقرر ضم مواطنه سامويل أومتيتي مقابل 25 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة بأن السبب وراء رغبة التعاقد مع لابورت هو قدرته على بناء اللعب من المناطق الخلفية وهو الأمر الذي أعجب جوسيب غوارديولا مدربه الحالي، لذلك سيكون اللاعب محبباً إلى كيكي سيتيين مدرب البارسا في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر وعدم قدرة أومتيتي على خوض موسم كامل بدون إصابة.