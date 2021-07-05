برشلونة يخفض سعر كوتينيو وآرسنال وميلان مهتمان

خفّض برشلونة سعر نجمه فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول وبايرن ميونيخ السابق بشكلٍ ضخم حتى يتخلص منه هذا الصيف بأقرب فرصة ممكنة.

ودفع البارسا 142 مليون جنيه استرليني لضم الدولي البرازيلي من الريدز في يناير من عام 2018.

ووقع لاعب الوسط على عقد لخمسة مواسم ونصف يحتوي شرطاً جزائياً قيمته 355 مليون جنيه، لكن الصفقة الحلم لم تسر كما كانت الأطراف المعنية تتمنى.

برشلونة يريد التخلص من كوتينيو سريعاً

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا بات مستعداً لبيع اللاعب هذا الصيف مقابل 20 مليون يورو فقط.

ويتعافى البرازيلي حالياً من إصابة في الركبة، وقد أعلمت إدارة النادي وكيل أعماله بضرورة البحث عن فريق جديد للاعب.

ويبدو آرسنال وميلان من أبرز الفرق التي تتابع وضعية نجم بايرن ميونيخ السابق.