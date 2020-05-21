برشلونة يدرج 7 لاعبين في صفقات تبادلية

سيخوض برشلونة معركة السوق الصيفي القادم، بسبعة لاعبين بسبب تأثره بالأزمة الاقتصادية الضخمة التي نشأت بسبب توقف المنافسات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيظهر التأثير الاقتصادي على تحركات الأندية الأخرى في الصيف، والذي لن تظهر فيه انتقالات بأموال ضخمة، بل عمليات تبادلية، سيكون للأندية المليئة بالنجوم والمواهب اليد الأعلى فيها.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة استقر على 7 لاعبين، من أجل استخدامهم في بعض الصفقات التبادلية، خاصةً تلك التي يسعى العملاق الكتالوني لإبرامها مع أندية الدوري الإيطالي.

ويرغب البارسا في ضم ماتيا دي شيليو وميراليم بيانيتش من يوفنتوس، كما يطمح للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة نفسها: “اللاعبون السبعة الذين اختارهم برشلونة للمقايضة، هم نيلسون سيميدو، وجونيور فيربو، وكارليس آلينيا، وسامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، وآرتورو فيدال، ورافينيا”.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن أقوى أسلحة برشلونة هم سيميدو وآلينيا وفيربو، لأنهم هم الأصغر سناً.

أما راكيتيتش وفيدال، فإن وضعيتهما متشابهة نوعاً ما، إذ أنهما متقدمان في السن، كما أن عقديهما سينتهيان بانقضاء الموسم القادم، وكلاهما يمتلكان خبرات واسعة.

ويأمل برشلونة في التخلص من أومتيتي بسبب حالته البدنية المقلقة، أما رافينيا فقد قدم مستويات جيدة مع سيلتا فيغو مما يفتح له آفاقاً أخرى، إن استطاع البارسا تسويقه بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة مستعد للاستماع إلى العروض التي تأتي من أجل لاعبين آخرين، أمثال عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وآرتور ميلو وأنتوان غريزمان.