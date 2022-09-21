برشلونة يدرس مقاضاة موندو بعد نشر تسريبات مطالب ميسي

أعلن نادي برشلونة مساء الأربعاء عن تفكير إدارته باتخاذ إجراءات قانونية بحق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

تأتي هذه التطورات أعقاب التسريبات التي نشرتها الصحيفة والتي كشفت عن تفاصيل مطالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي عطلت تجديد عقده ودفعته للرحيل دون مقابل صوب باريس سان جيرمان صيف العام المنصرم.

برشلونة "ساخط" من تسريبات إل موندو

وعبر البارسا في بيان رسمي عن "سخطه" جراء هذه التسريبات التي ادعت "إل موندو" أنها جزء مما يسمى "بارساجيت" الخاصة بقضية رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكد البلاوغرانا أن ما تم نشره لا يمت لقضية بارتوميو القانونية بأي صلة.

وشدد النادي الكتالوني على أن نشر هذه المعلومات يعد "اعتداءً صارخاً على سمعته وخصوصيته"، ليصبح اللجوء للقضاء خياراً تتم دراسته حالياً من قبل المسؤولين.