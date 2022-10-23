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برشلونة يدك شباك أتلتيك بلباو برباعية في الدوري الإسباني

منشور 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:49
برشلونة يحقق فوزاً سهلاً على أتلتيك بلباو (المصدر: أ ف ب)
برشلونة يحقق فوزاً سهلاً على أتلتيك بلباو (المصدر: أ ف ب)

دك برشلونة شباك ضيفه أتلتيك بلباو برباعيةٍ نظيفة اليوم الأحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

حملت أهداف الفريق الكتالوني تواقيع كلٍ من الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني سيرجي روبرتو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني الآخر فيران توريس في الدقائق 12 و 18 و 22 و 73 على التوالي.

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بهذا الانتصار الكبير، رفع البارسا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

فيما بقي رصيد أتلتيك بلباو ثابتاً عند 18 نقطة في المركز السادس على سلم الترتيب العام.

كلمات دالة:برشلونةأتلتيك بلباوالدوري الإسبانيروبرت ليفاندوفسكيسيرجي روبرتوعثمان ديمبيليفيران توريس

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