برشلونة يرسم مخططاً جديداً لاستقطاب لاوتارو

يعيد المشهد الجديد في برشلونة بعد استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو آمال جماهير البارسا في تحسين أوضاع الفريق، وترميمه ببعض الصفقات التي تليق بالطموحات في المرحلة المقبلة.

وعلى خلفية رحيل بارتوميو عادت من جديد التكهنات بشأن صفقة لاوتارو مارتينيز إلى الواجهة.

وكان مهاجم إنتر ميلان على رأس المطلوبين في برشلونة الصيف الماضي، إلا أن النادي رفض تفعيل الشرط الجزائي في عقده (111 مليون يورو)، بسبب الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا.

ووفقاً لموقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، فإن استقالة بارتوميو ربما ترسم سيناريو جديد لمستقبل لاوتارو، إذ عادت من جديد شائعات انتقاله إلى برشلونة.

وأوضح التقرير، أن استقالة بارتوميو وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في وقت قريب، جعلت فكرة انتقال لاوتارو إلى كامب ناو واردة بقوة.

وأشار التقرير، إلى أنه بمجرد الإعلان عن مجلس إدارة جديد، فإن البارسا سيدخل في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان لضم المهاجم من أجل تدعيم خطه الأمامي بعد رحيل لويس سواريز.

من جانبه، لا يمانع إنتر ميلان في رحيل نجمه الأرجنتيني، وسيستغله لتحقيق ربح مالي كبير وإنعاش خزائنه، لا سيما في ظل معاناته في الآونة الأخيرة في وجود لوكاكو الذي يستحوذ على اهتمام المدير الفني أنتونيو كونتي.

أثار مارتينيز نفسه التساؤل خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، قائلاً “مستقبلي؟ لا أعرف ماذا سيحدث”، وهذا الرد يمثل المسافة بين طلبه (الحصول على 7.5 مليون يورو) وما تعرضه عليه إدارة النيراتزوري حالياً.

وتابع: “الآن لا يمكنني إلا أن أقول أني سأقدم كل شيء لفريقي”، دون إغلاق الأبواب مثل تلك التي في برشلونة.

في المباراة أمام شاختار، أضاع لاوتارو فرصة كانت ستمنح فريقه ثلاث نقاط، كما أظهر رد فعل حول شخصيته العميقة التي لديه بعد التغيير، بعدما أخرجه كونتي في الدقيقة 72، مما يدعو إلى الطمأنينة بالنسبة إلى جماهير إنتر ميلان، فبالطبع سيعطي كل شيء لفريقه.

في الوقت الحالي، فإن 111 مليوناً ليس مبلغاً تافهاً، لكن مع عودة القوة الاقتصادية للأندية، سيكون من الصعب إبعاد الأندية الكبرى المهتمة بالتعاقد معه.

يذكر أن لاوتارو يتقاضى 2.5 مليون يورو سنوياً، أي إنه أمامه 12 لاعباً يتقدمون عليه في سلم رواتب إنتر ميلان، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” منذ فترة طويلة.

ويطلب لاوتارو البالغ من العمر 23 عاماً، مضاهاة أجر شريكه في الهجوم، روميلو لوكاكو، ولاعب الوسط كريستيان إيريكسن الذي وقع مقابل 7.5 مليون يورو في يناير الماضي وهو الآن في مأزق لم يتوقعه الكثيرون.

ويتفوق على الأرجنتيني أيضاً كل من آرتورو فيدال (6.5 مليون يورو)، وأشرف حكيمي (5 ملايين يورو)، وإيفان بيريشيتش (5 ملايين يورو)، ورادجيا ناينغولان (4.5 مليون يورو)، وستيفان دي فراي (3.8 مليون يورو)، ومارسيلو بروزوفيتش (3.5 مليون يورو)، وسمير هاندانوفيتش (3.2 مليون يورو)، وأليكساندر كولاروف (3 ملايين يورو)، وميلان شكرينار (3 ملايين يورو)، وآشلي يانغ (3 ملايين يورو)، ويتشارك معه في نفس قيمة راتبه كل من نيكولو باريلا وماتياس فيسينو.