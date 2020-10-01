برشلونة يرفض إعارة ديمبيلي ويوافق على بيعه

رفض برشلونة إعارة عثمان ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد، حيث يفضل مسؤولو النادي بيع عقده بصفة نهائية هذا الصيف، في حال وصول عرض جيد.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الخميس، أن يونايتد يريد استعارة ديمبيلي لمدة موسم مع خيار الشراء، لكن النادي الكتالوني يرفض هذا الخيار حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين إدارة النادي الإنجليزي وديمبيلي خلال ساعات، لإقناعه بمغادرة كتالونيا والانتقال إلى أولد ترافورد هذا الموسم.

يذكر أن البارسا يريد الحصول على 60 مليون يورو هذا الصيف، للموافقة على بيع ديمبيلي وشراء كل من إيريك غارسيا وممفيس ديباي.