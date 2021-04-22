برشلونة يرفض الانسحاب من دوري السوبر

رفض برشلونة الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، وشدد في بيانٍ رسمي على ضرورة "النقاش" بدون ترهيب أو ضغوطات للوصول إلى الخيار الأنسب لكرة القدم الأوروبية.

وكان البارسا جزءاً أساسياً من مناقشات إنشاء دوري السوبر الأوروبي رفقة ريال مدريد، وهو ضمن 3 أندية لم تعلن انسحابها حتى الآن بجوار يوفنتوس والنادي الملكي.

وأكد برشلونة في يبان رسمي مساء الخميس على استمرار التزامه في دوري السوبر الأوروبي وإن كان الاعتراف برد فعل الجماهير يجب أن يؤخذ في الاعتبار أثناء "التحليل العميق".

ماذا حمل بيان برشلونة حول المشاركة في دوري السوبر الأوروبي؟

كشف البيان كواليس قبول البارسا البطولة، جنباً إلى جنب مع الخطوات التي يريدها النادي في الفترة المقبلة لاستمرار المسابقة أو التوصل إلى حلول وسط عموماً.

البداية كانت "يشارك برشلونة بقية الأندية الأوروبية الكبرى في حقيقة أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم نظراً للمناخ الاقتصادي والاجتماعي الراهن، بما يضمن استدامة مالية وتحسين منتج كرة القدم.

"على هذا الأساس، وافق برشلونة على وجه السرعة على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بصفته عضو مؤسس، وهي مسابقة تهدف لتحسين جودة وجاذبية منتج كرة القدم".

ويبدو أن برشلونة كان من أكثر الأندية المقتنعة بقيمة البطولة الجديدة، إذ اعتبر النادي أن عدم المشاركة كان ليكون خطأ تاريخياً، فكتب "تم اتخاذ القرار على أساس الاقتناع بأنه سيكون من الخطأ التاريخي رفض فرصة أن تكون جزءاً من هذا المشروع كأحد الأعضاء المؤسسين له".

"كواحد من أفضل الأندية الرياضية في العالم، فإن نيتنا دائماً أن نكون في المقدمة، هذا جزء لا غنى عنه من هوية النادي وروحه الرياضية والاجتماعية والمؤسسية."

كيف أكد برشلونة عدم انسحابه من دوري السوبر الأوروبي؟

حمل البيان رسالة صريحة أيضاً بأن برشلونة لم ينسحب بعد، وأن القرار سيكون بيد الجماهير، مع الحث على ضرورة عقد مناقشات بين مختلف الأطراف بدون ضغوطات في الفترة المقبلة.

وأضاف: "يحتفظ نادي برشلونة بصفته نادي كان دائماً وسيظل مملوكاً من قبل كل عضو من أعضائه بالحق في تقديم مثل هذا القرار المهم إلى الموافقة النهائية من الهيئات الاجتماعية المختصة بعد دراسة الأمر.

"بالنظر إلى رد الفعل العام الذي أحدثه المشروع المذكور في العديد من المجالات المختلفة، فلا شك في أن برشلونة يقدر أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل المتعمق للأسباب التي تسببت في رد الفعل هذا من أجل إعادة النظر في الاقتراح.

"لدى الأندية حق المبادرة بطرح هذا الاقتراح، هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية، وبرشلونة يؤمن أنه سيكون من غير المناسب التفكير والنقاش في ظل معايير الضغط والترهيب غير المبررين."

واختتم البيان: "على الرغم من إدراكنا التام للأهمية والمصلحة التي تثيرها هذه المسألة، فضلاً عن الحاجة إلى التصرف دائماً بأقصى قدر من الشفافية، فإن برشلونة يتصرف في جميع الأوقات بحكمة ويطلب أقصى درجات التفاهم والاحترام".

ما هي تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة حول دوري السوبر الأوروبي؟

خرج لابورتا بتصريحات أكد فيها على ضرورة إقامة دوري السوبر للتغلب على الصعوبات المادية التي يواجهها عمالقة القارة.

وقال لابورتا في حديث إعلامي قبل البيان: "الموقف حذر، لكن دوري السوبر الأوروبي هو ضرورة، ومن جهة أخرى سيكون لأعضائنا القول الفصل في هذا الأمر.

"نحن ندافع عن الحفاظ على الدوريات المحلية وبالتالي، نحن منفتحون دائماً على الحوار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هذا هو الوضع، الجميع يريد تحسين كرة القدم ولدينا الموارد اللازمة لجعلها مشهداً رائعاً".

"لأنه إذا لم يكن لدى الأندية الكبيرة هذه الموارد، فسوف تتضرر كرة القدم.

"كانت هناك سلسلة من الضغوط التي دفعت بعض الأندية إلى الانسحاب أو تقييم البطولة بطريقة مختلفة، لكن الحقيقة هي أن الاقتراح لا يزال موجوداً لكن هنالك حاجة إلى مزيد من الموارد نظراً لأن لدينا استثمارات مهمة.

"إذا أردنا أن تكون كرة القدم مشهداً من خلال المزايا الرياضية، يجب على من يريد الحفاظ على هذا المستوى من الجودة أن يأخذ في الاعتبار ما نقترحه".

كيف استجاب دوري السوبر الأوروبي لرد الفعل العنيف؟

أصبح تشكيل دوري السوبر الأوروبي محل شكوك كثيرة بعد انسحاب كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي في أول 24 ساعة، ثم حذو حذوهما إنتر وأتلتيكو مدريد في اليوم التالي.

صحيح أن هناك أربعة أندية لم تنسحب وهي ريال مدريد ويوفنتوس وميلان وبرشلونة، إلا أن أندريا آنييلي، رئيس البيانكونيري، أكد صعوبة المضي قدماً في المسابقة بعد هذه الانسحابات.

كما أشار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى أن الفكرة تظل قائمة ولن تتوقف بمجرد انسحاب الأندية الأخرى، رغم اعترافه بأن الأمر سيحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتحول إلى حقيقة.