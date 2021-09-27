برشلونة يريد تمديد عقد ممفيس ديباي

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة بصدد إجراء مفاوضات لتمديد عقد النجم الهولندي ممفيس ديباي.

وتعاقد البارسا مع مهاجم أولمبيك ليون السابق في صفقة مجانية مطلع الصيف لمدة موسمين فقط، وبات النادي مطالباً الآن بتمديد العقد حتى لا يخسر اللاعب.

وتألق الهولندي بصورة لافتة مع الفريق الكتالوني وأصبح أحد عناصره الأساسية تحت إشراف مواطنه رونالد كومان المهدد بالإقالة.

ويمتد عقد صاحب الـ 27 عاماً مع البارسا حتى صيف عام 2023 وسيكون النادي مهدداً بخسارته مجاناً بدءاً من نهاية الموسم الجاري ما لم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد.

ماذا قدم ديباي مع برشلونة حتى الآن؟

وخاض المهاجم 7 مباريات مع برشلونة حتى الآن هذا الموسم وسجل 3 أهداف، ويقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمته الحالية بنحو 45 مليون يور.