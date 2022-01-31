برشلونة يريد دي ماريا ضمن صفقة ديمبيلي

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لكن برشلونة يريد الحصول على آنخيل دي ماريا من ضمنها.

ويبدو المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً في طريقه للعب في ملعب بارك دي برانس، لكن القائمين على البارسا يريدون جلب دي ماريا لكامب ناو.

ووصلت العلاقة بين ديمبيلي والبارسا إلى نهايتها خلال الأيام الماضية مما أجبر إدارة النادي الكتالوني على مطالبة اللاعب بالرحيل قبل نهاية الشهر الجاري.

وتحركت عدة أندية لاستقطاب الفائز بكأس العالم 2018 على رأسها مانشستر يونايتد الذي يزاحم الباريسيين على توقيع المهاجم.

في المقابل، ينتهي عقد دي ماريا البالغ من العمر 33 عاماً مع باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري، وليس من الواضح بعد ما إذا كان يفكر بالدفاع عن ألوان البارسا.

وسبق للأرجنتيني اللعب في صفوف الغريم ريال مدريد خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2014.