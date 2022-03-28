برشلونة يستعد لبيع 8 لاعبين الصيف القادم

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة يستعد للتخلص من خدمات 8 لاعبين من أجل توفير أجورهم واستثمار ما يأتي من صفقات بيعهم على تعاقدات جديدة.

وسيحاول النادي الكتالوني بيع كلٍ من نيتو وسيرجي روبرتو وسامويل أومتيتي وكليمون لونغليه وأوسكار مينغيزا وريكي بوتش ومارتن برايثوايت ولوك دي يونغ بعد انتهاء الموسم الجاري.

ومع أن الإدارة ترغب بتمديد عقد روبرتو بالذات، إلا أن المفاوضات وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود.

ويطمح البلاوغرانا لتقليص فاتورة أجور لاعبيه من أجل جلب اللاعبين أندرياس كريستينسن وسيزار آزبيليكويتا في صفقتين مجانيتين خلال الصيف.

وسينتهي عقدا نجمي خط الدفاع مع تشيلسي مع حلول نهاية الموسم الحالي.