برشلونة يستسلم في مساعيه للإبقاء على عثمان ديمبيلي

أدركت إدارة برشلونة أن التمسك بالنجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بات أمراً في غاية الصعوبة، وباتت مستعدة لرحيله بعد نهاية عقده الصيف القادم.

ورفض المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً عرضاً من البارسا مؤخراً لتجديد عقده مما يعني أن مغادرته للنادي أصبحت حتمية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن اللاعب سيعمل على إكمال عقده الحالي بحيث يرحل مجاناً الموسم القادم.

ووصلت النجم الذي تعاقد معه برشلونة من بوروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو عروض من شتى أنحاء قارة أوروبا، لكن إنجلترا تبدو وجهته المفضلة.

ويتابع نيوكاسل ومانشستر يونايتد وضعية ديمبيلي ويتفاوضان معه حالياً من أجل الانتقال إلى صفوف أحدهما في موسم 2022-2023.