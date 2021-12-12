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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الليغا

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:17
برشلونة يتطلع لتعويض خيبته الأوروبية على حساب أوساسونا
برشلونة يتطلع لتعويض خيبته الأوروبية على حساب أوساسونا

يحل برشلونة ضيفاً على مستضيفه أوساسونا اليوم الأحد على أرضية ملعب إل سادار لحساب المرحلة الـ 17 من منافسات الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عامر الخوذيري.

ويغيب عن البارسا كلٌ من مارتن برايثوايت وآنسو فاتي وبيدري وسيرجي روبرتو وسيرجيو أغويرو وجوردي آلبا وممفيس ديباي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.
خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، أوسكار مينيغيزا.
خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، نيكو.
خط الهجوم: غافي، دمير، عثمان ديمبيلي.

كلمات دالة:برشلونةأوساسوناالدوري الإسباني

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