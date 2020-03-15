برشلونة يستغل فترة التوقف لإتمام بعض الصفقات

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة بدأ التحرك من أجل صفقاته التي سيقوم بها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى النادي الكتالوني لدعم أربعة مراكز الصيف القادم وسيعمل على إتمام الصفقات من الآن مستغلاً لفترة الحجر الصحي.

وأوضحت الصحيفة أن المراكز التي تسعى الإدارة الرياضية لدعمها هي قلب الدفاع والجناح ووسط الملعب المدافع بالإضافة للمهاجم الصريح.

وتريد الإدارة أن يتمتع المدافع بالقدرة على استخدام قدمه اليمنى ليكون قلب دفاع أيسر في ظل وجود سامويل أومتيتي وكليمون لونغليه في الجانب الأيمن.

ويعد مركز رأس الحربة الصريح هو الذي يملك الأهمية القصوى لدى برشلونة في الوقت الحالي، وقد وقع الاختيار على لاوتارو مارتينيز نجم إنتر لسد الفراغ فيه.

وأفصحت تقارير أخرى عن عدة أسماء يستطيع برشلونة استخدامها من أجل حسم صفقاته وبالتحديد صفقة مارتينيز وعلى رأسهم آرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وغيرهم أمثال كارليس آلينيا وتوديبو.

يذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد أكدت أن إنتر يسعى للحصول على خدمات آرتور ميلو ونيلسون سيميدو في المقابل لو تركوا مارتينيز.