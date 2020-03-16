برشلونة يستقر على التعاقد مع لاوتارو

لا يزال برشلونة مهتماً بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز نهاية الموسم رغم الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا.

ويعتبر الدولي الأرجنتيني أحد أهم المهاجمين في العالم خلال الفترة الماضية وتألق رفقة إنتر هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 16 هدفاً هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يضع البارسا لاوتارو على خطته المستقبلية في الفريق الجديد الذي ينوي تكوينه نهاية الموسم.

لكن تخلي إنتر عن نجمه الأرجنتيني الشاب لن يكون سهلاً على الإطلاق خاصة أنه من أهم نجوم الفريق حالياً، بعدما حصل على فرصة تحت إشراف المدرب أنتونيو كونتي وعقب انتقال مواطنه ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

وحاول برشلونة التعاقد مع لاوتارو في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن إنتر رفض التخلي عن نجمه بأي شكل من الأشكال لحاجته له، وسيكون البلاوغرانا في منافسة قوية مع تشيلسي ومانشستر سيتي اللذين تحدثا مع وكيل اللاعب وفقاً للصحيفة.

ويميل لاوتارو إلى برشلونة أكثر من أي فريق أخر بسبب تواجد زميله في المنتخب ليونيل ميسي، لكن العائق هو طلب إنتر مبلغ 111 مليون يورو وهو الرقم الذي يسعى برشلونة لتخفيضه، بإدخال آرتورو فيدال في الصفقة.

بدورها، قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بأن ميسي اختار لاوتارو لمزاملته الموسم القادم، زين الدين زيدان وريال مدريد سيقاتلان للحصول على مهاجم بجودة هداف إنتر.

ويعد البديل المفضل للنيراتزوري في حالة مغادرة لاوتارو مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ، وسيكون إنتر أمام فرصة لكسب الكثير من الأموال في حالة بيع إيفان بيرشيتش إلى بايرن ميونيخ وإيكاردي نهاية الموسم.