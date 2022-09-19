برشلونة يستهدف التعاقد مع جناح ريال مدريد مجاناً

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اهتمام برشلونة بضم النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد مجاناً بعد انتهاء العقد الذي يربطه بريال مدريد صيف العام المقبل.

لكن النادي الكتالوني سيواجه منافسة حامية الوطيس من نيوكاسل يونايتد وغيره من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الذي لم ينجح يوماً في تأكيد وجوده في صفوف الفريق الملكي.

وظهر صاحب الـ 26 عاماً في 4 مباريات فقط هذا الموسم حتى الآن مع ريال مدريد بمجموع دقائق وصل إلى 47 دقيقة سجل خلالها هدفاً وحيداً.

آسينسيو يبحث عن فريق يسمح له بالمشاركة أكثر

ويشعر النجم الإسباني بعدم الرضا من قلة مشاركاته تحت إشراف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وسيكون بإمكانه التفاوض مع أي فريق يختاره بدءاً من شهر يناير المقبل على أن يرحل بصورة مجانية بعد انتهاء الموسم.

يذكر أن آسينسيو خاض 239 مباراة مع بطل أوروبا في جميع المنافسات وقع فيها على 50 هدفاً، كما صنع 24 هدف آخر.