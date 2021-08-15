برشلونة يسجل ممفيس ديباي في كشوفات الدوري الإسباني

سجل برشلونة تعاقده الجديد ممفيس ديباي في كشوفات الدوري الإسباني الرسمية قبل المواجهة الافتتاحية أمام ريال سوسييداد اليوم على ملعب كامب ناو.

لكن النادي ما زال ينتظر ما سيحصل فيما يخص تسجيل المدافع إيريك غارسيا الذي تعاقد معه مجاناً مطلع الصيف بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

تسجيل ديباي بانتظار ما سيحصل مع غارسيا

وذكر تقرير أمس السبت أن جيرارد بيكيه مدافع البارسا المخضرم وافق على تخفيض ضخم في أجوره، مما سهل من تسجيل مهاجم أولمبيك ليون السابق وغارسيا، إلا أن الرابطة أكدت أنه تم تسجيل اسم النجم الهولندي فقط.

وفقد برشلونة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي الذي لم يجدد النادي عقده ليغادر وينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في عقد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.