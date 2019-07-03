برشلونة يسعى لإتمام صفقة غريزمان سريعاً

يسابق برشلونة الزمن من أجل حسم صفقة أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يعد هدفاً مهماً للفريق الكتالوني منذ فترة طويلة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أمس، رسمياً أن موعد انضمام غريزمان إلى البارسا الأسبوع المقبل مقابل 120 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أمس، أنه على الرغم من أحقية برشلونة في الإعلان عن ضم النجم الفرنسي في أي وقت منذ يوم الاثنين، إلا أن ليكيب أكدت أنه وفقاً لمعلوماتها فضل البلاوغرانا تأخير الإعلان الرسمي إلى الأسبوع القادم.

وبدءاً من الأول من يوليو الجاري، انخفض الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو، من 200 مليون يورو، إلى 120 مليوناً.