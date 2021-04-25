برشلونة يسعى لتأمين ديمبيلي من مطامع يوفنتوس

كشف تقرير إسباني عن مخطط يوفنتوس، للتعاقد مع عثمان ديمبيلي، خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع البارسا نهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

وقالت صحيفة "سبورت" أن يوفنتوس تواصل بالفعل مع وكيل ديمبيلي، وطلب ضمه، لكنه اشترط الحصول عليه بشكل مجاني.

في الوقت نفسه، يرغب برشلونة في تجديد عقد نجمه الفرنسي، حيث طلب من وكيله، عقد جلسة للتمديد حتى 2025، لكن المهاجم طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.

وزادت هذه المطالب من قلق برشلونة، الذي يعتقد أن ديمبيلي يرغب في كسب الوقت للرحيل مجاناً في صيف 2022.

ونوهت الصحيفة: "إذا استمر ديمبيلي في إصراره على عدم التفاوض بشأن التجديد، فإن برشلونة سيعرضه للبيع هذا الصيف مقابل مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو".