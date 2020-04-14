برشلونة يسعى لضربة مزدوجة ولإقناع راكيتيتش بالرحيل

نشرت وسائل الإعلام تفاصيلاً جديدة بشأن الانتدابات المرتقبة في برشلونة خلال السوق القادم وذلك فيما يتعلق بعمليتي البيع والشراء.

وترغب إدارة البارسا ببيع ايفان راكيتيتش قبيل نهاية عقده صيف العام القادم.

إلا أن الدولي الكرواتي يفضل إكمال فترته في كامب ناو حتى ينتقل بشكل مجاني بدءاً من صيف عام 2021 في ظل اهتمام عدة أندية إيطالية وإسبانية بخدماته.

وترفض إدارة برشلونة انتقال راكيتيتش بشكل مجاني ولذلك تحاول إقناع نجم الوسط بضرورة القبول بالعروض التي وصلت إليه حالياً والمفاضلة بينها.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن البارسا عرض 10 ملايين يورو سنوياً للاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الذي تلقى أيضاً عرضاً مماثلاً من مانشستر سيتي، لكن برشلونة يكثف جهوده للظفر بالصفقة حتى يزامل الأرجنتيني مواطنه ليونيل ميسي.

كما أفادت الصحيفة أن بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال ينتظر إشارة من برشلونة على الرغم من العروض التي وصلته من باريس سان جيرمان وإنتر, لكنه من الواضح أن برشلونة ليس مهتماً بخدمات الغابوني.

وتفيد المعلومات المتواترة في برشلونة لاهتمام باريس سان جيرمان واستعداده لدفع 30 مليون يورو للفوز بخدمات حارس أياكس أمستردام، أندريه أونانا، لكن الكاميروني يعطي الأولوية للعودة إلى كامب ناو بانتظار تحرك البارسا الذي ينتظر بدوره حسم مصير حارسه الحالي مارك أندريه تير شتيغين.

كما ربطت الصحف أسماء لاعبين ورغبتهم في الانتقال لبرشلونة على رأسهم لاعب يوفنتوس فيديريكو بيرنارديسكي المعروض للبيع حالياً من قبل إدارة يوفي.

وسيحاول برشلونة فعل المستحيل وتوجيه ضربة مزدوجة باستقطاب الثنائي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ولاوتارو وذلك لرغبة الأول في العودة من جديد للعب بجوار ميسي وتفكير الثاني بخوض تجربة جدية خارج إيطاليا وتحديداً الدوري الإسباني.