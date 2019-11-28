برشلونة يصدر بيانا بشأن إصابة ديمبيلي

أصدر برشلونة، بياناً بشأن الإصابة التي تعرض لها المهاجم عثمان ديمبيلي خلال مواجهة بوروسيا دورتموند الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال البارسا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يعاني ديمبيلي من إصابة في فخذه الأيمن، وفي انتظار الفحوصات الطبية الدقيقة للوقوف على مدى الإصابة".

وتعرض الفرنسي للإصابة، بعد التحام مع مانويل آكانجي مدافع دورتموند، في الدقيقة 25، حيث جلس على أرض الملعب وخلع حذاءه، وقرر إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة الدفع بأنتوان غريزمان بدلاً منه.

يذكر أن البلاوغرانا تغلب على دورتموند بنتيجة 3-1 ليضمن التأهل لدور الـ 16 في صدارة المجموعة السادسة.