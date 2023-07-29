برشلونة يصعق ريال مدريد بثلاثية نظيفة في كلاسيكو تكساس

تغلب برشلونة على غريمه ريال مدريد بثلاثيةٍ دون رد في لقاء الكلاسيكو الودي القوي الذي جرى بينهما على أرضية ملعب أي تي آند تي في تكساس بالولايات المتحدة الأميركية ليلة السبت ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.

جاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 15 حين باغت النجم الألماني إيلكاي غوندوغان لاعبي الميرينغي بتمريرة ذكية وصلت إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي غير المراقب على الناحية اليمنى.

وسدد الجناح الشاب كرة قوية على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سكنت الشباك.

حاول ريال معادلة النتيجة وسنحت له ركلة جزاء في الدقيقة 20، إلا أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سددها في العارضة.

وتناوب الفريقان في إهدار الفرص وسط تألق غير عادي من حارسي الفريقين كورتوا من جهة والألماني مارك أندريه تير شتيغين من جهة أخرى.

وضاغف البديل فيرمين لوبيز (20 عاماً) من تقدم برشلونة بتسديدة صاروخية بيسراه في الشباك المدريدية (85).

وخان الحظ لاعبي ريال وبالتحديد فينيسيوس الذي ناب قائم البلاوغرانا في التصدي لثلاث تسديدات له.

وحينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل البديل الآخر فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة بمجهود فردي مميز (90+1).