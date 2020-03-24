برشلونة يضحي بـ 4 من نجومه لاستعادة نيمار

يأتي نيمار نجم باريس سان جيرمان، على رأس أولويات برشلونة الذي يسعى لاستعادة أمجاده على الصعيدين القاري والمحلي.

وباءت محاولات النادي الكتالوني في الحصول على خدمات البرازيلي بالفشل مع إصرار النادي الفرنسي على تحديد مبلغ 300 مليون يورو ثمناً لنجمه.

وكشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البارسا سيعرض عدداً من اللاعبين على سان جيرمان الصيف القادم، للحصول على توقيع نيمار، وقد يلجأ للتضحية بمدافعه سامويل أومتيتي ضمن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يعرض برشلونة أيضاً ثلاثة لاعبين آخرين هم: إيفان راكيتيتش، الراغب منذ فترة في الرحيل، لكنه يفضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية، وكذلك آرتورو فيدال، الذي كان على وشك الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى إنتر ميلان، وأخيراً الموهوب فيليبي كوتينيو، الذي يلعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ولا يرغب النادي البافاري في الإبقاء عليه، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.