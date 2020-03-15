برشلونة يطالب بإعلانه بطلاً للدوري الإسباني

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة ستطالب بتتويج فريقها بكرة القدم بطلاً للمسابقة حال إلغائها.

واضافت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد أن: "إدارة النادي تعتمد في هذا الطلب على نقطتين أساسيتين وهي أن برشلونة كان متصدراً للمسابقة في نهاية الدور الأول، كما أن الفريق حالياً يتربع على قمة الترتيب بفارق نقطتين عن منافسه المباشر ريال مدريد.

وأشارت: "الجولة الأخيرة شهدت عودة برشلونة إلى الصدارة مرة أخرى، عقب ضياعها بعد الكلاسيكو الذي خسره البارسا أمام ريال بهدفين نظيفين، حيث انتصر على ريال سوسييداد بهدف نظيف أحرزه ليونيل ميسي من ركلة جزاء، في حين خسر منافسة ريال مدريد أمام مستضيفه ريال بيتيس 1-2.

ويبدو أن الصراع في الدوريات الكبرى سينتقل إلى القرارات المصيرية المنتظر اتخاذها قريباً لحسم موقف هذه المسابقات، في ضوء تعليق جميع الأنشطة الأوروبية، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت روابط الدوريات الخمس الكبرى الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، طالبت بتأجيل جميع المباريات حتى الرابع من نيسان المقبل، تمهيداً لمحاولة استئناف البطولات مرة أخرى بصورة طبيعية، رغم الشكوك المحيطة بإمكانية المضي قدماً في تلك المنافسات، مع ظهور احتمالات لإلغائها، أو بحث سيناريوهات أخرى لمحاولة حسم الموقف.

وكان من المقرر أن يخوض برشلونة مباراة الإياب في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع أمام نابولي على ملعبه كامب ناو بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في ملعب سان باولو، إلا أن اللقاء تم تأجيله نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا في أوروبا، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على ريال مدريد، الذي تأجلت مباراته مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لنفس السبب، بعد خسارته 1-2 على أرضه وبين جماهيره.