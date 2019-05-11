برشلونة يعرض كوتينيو للبيع

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن برشلونة قرر التخلي عن فيليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما ظهر بأداء باهت للغاية، على عكس المتوقع، منذ انضمامه لصفوف النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الأداء الذي ظهر به البرازيلي أصاب جماهير البارسا ومسؤوليه بخيبة أمل كبيرة، نظراً لأنه يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، ولكنه لم يقدم المأمول منه.

وأوضحت الصحيفة أن بيع كوتينيو في الانتقالات الصيفية سيعود بنفع اقتصادي كبير على برشلونة، حيث سيوفر أموال "المزايا الإضافية" التي كان سيدفعها للنجم البرازيلي لو تقرر استمراره لوقت أطول مع النادي.

يذكر أن كوتينيو انضم لبرشلونة قبل عام ونصف مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى على شكل "مزايا مالية إضافية".

ويحصل كوتينيو على مبلغ المزايا المالية الإضافية في حال تحققت بعض الاشتراطات، مثل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول له مع الفريق، حيث تقاضى مقابل ذلك 5 ملايين يورو، وهو ما تحقق بالفعل.

كما يحصل النجم البرازيلي على خمسة ملايين يورو أخرى إذا ما تأهل أيضاً في الموسم التالي إلى البطولة الأوروبية، وقد تحقق هذا أيضاً، فيما يستحق 5 ملايين يورو جديدة بعد أن تصل عدد مبارياته مع النادي الكتالوني إلى 25 مباراة، وقد تجاوز كوتينيو هذا العدد.

ويتبقى الجزء الأكبر من المزايا المالية الإضافية، والبالغ 20 مليون يورو، رهناً بوصول عدد مشاركات النجم البرازيلي إلى 100 مباراة، هذا بالإضافة إلى الخمسة ملايين يورو الأخيرة التي يتقاضاها في حال فوز برشلونة بدوري الأبطال.

ولم يكن أحد يتوقع ألا يصل كوتينيو إلى المباراة المئة مع برشلونة، فقد وصلت عدد مشاركاته حتى الآن إلى 74 مباراة، وقد تزيد على أقصى تقدير هذا الموسم إلى 77 مباراة.

وبهذا تكبدت خزينة برشلونة حتى الآن في صفقة ضم كوتينيو 135 مليون يورو، حيث لن تصل هذه القيمة إلى مبلغ الـ 160 مليون يورو إلا بحال بقاء اللاعب البرازيلي لموسم إضافي جديد مع النادي الإسباني، وهو الأمر الذي تعتريه شكوك قوية.