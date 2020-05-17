برشلونة يعزز سيطرته على مواقع التواصل

عزز برشلونة سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة العزل المنزلي من 12 مارس إلى منتصف الشهر الجالري جامعاً 178 مليون تفاعل من متابعي حساباته الرسمية وفقاً لبيانات "بلينكفاير" التي نشرها النادي عبر موقعه أمس.

وحل ثانياً مانشستر يونايتد بـ 160 مليوناً، ثم ليفربول (140 مليوناً)، وريال مدريد (119 مليوناً).

وحصل البارسا على النسبة الأكبر من التفاعلات من إنستغرام بـ 137 مليوناً.

كما حقق برشلونة نمواً كبيراً على “تيك توك” بـ 4.2 مليون متابع متقدماً على ريال مدريد (2.5 مليون)، وليفربول (2.4 مليون).

وكان النادي أنهى عام 2019 بنسبة التفاعل الأكبر بـ 1.417 مليار، متقدماً على ليفربول (1.161 مليار)، ومانشستر يونايتد (1.044 مليار)، ويوفنتوس (916 مليوناً)، وتشيلسي (645 مليوناً).