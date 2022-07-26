برشلونة يعلن عن موعد تقديم ليفاندوفسكي

أعلن برشلونة اليوم الثلاثاء عن موعد تقديم تعاقده الجديد الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

وسيتم تقديم المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً يوم الجمعة الخامس من الشهر المقبل.

وتعاقد البارسا مع "ليفا" في 17 من الشهر الجاري بعد الاتفاق مع بايرن ميونيخ على ضمه رغم تبقي موسم واحد من عقده مع البافاريين.

والتحق البولندي سريعاً بمعسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية، ليخوض بعدها مواجهة الكلاسيكو الودية أمام ريال مدريد في لاس فيغاس والتي انتهت لصالح البارسا بهدفٍ دون رد.

يذكر أن برشلونة سيواجه يوفنتوس الإيطالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء على ملعب كوتون باول في دالاس بالولايات المتحدة.