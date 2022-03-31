برشلونة يفكر بضم جواو فيليكس

وضع برشلونة الدولي البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد ضمن خيارات تعزيز خط هجومه للموسم القادم وفقاً لموقع "تودوفيتشاخيس" الإسباني.

ويتطلع البارسا لتدعيم خط مقدمته بنجم من العيار الثقيل، وقد ارتبط اسمه بهدافين من أمثال المصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن المبالغ الضخمة التي سيكون على النادي توفيرها من أجل جلب أحد هؤلاء دفعت القائمين في كامب ناو للتفكير بفيليكس.

وما زال أتلتيكو مدريد يدين لبرشلونة بـ 40 مليون يورو وهي القيمة المتبقية من صفقة الفرنسي أنتوان غريزمان.

ويدرس البلاوغرانا تخصيص هذا المبلغ لاستقطاب فيليكس من الروخيبلانكوس الصيف المقبل.

ولم ينجح البرتغالي في إثبات استحقاقه لمبلغ الـ 126 مليون يورو الذي دفعه أتلتيكو مدريد لجلبه من بنفيكا عام 2019.