برشلونة يفكر في ضم مدافع ميلان

كشفت تقارير عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات آليسيو رومانيولي قلب دفاع ميلان.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، والتي أكدت أن المدرب إيرنيستو فالفيردي يعد من المعجبين باللاعب وبما يقدمه مع الروسونيري.

ويرى فالفيردي عدة مزايا في رومانيولي أهمها قدرته على اللقب كقلب دفاع وظهير أيسر وهو ما يحل أزمة تؤرقه منذ الموسم الماضي.

وكان البارسا قد ضم جونيور فيربو في مركز الظهير الأيسر من ريال بيتيس مطلع الموسم الجاري لكنه لم يظهر المستوى المأمول منه بعد.

وانتشرت تقارير مؤخراً حول رغبة برشلونة في استعادة إيمرسون المعار لريال بيتيس من أجل حل هذه الأزمة، لكن ذلك سيكلفه حوالي 18 مليون يورو.

يذكر أن رومانيولي شارك في 18 مباراة هذا الموسم مع ميلان في الدوري الإيطالي.