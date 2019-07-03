برشلونة يقدم دي يونغ رسمياً الجمعة

أعلن برشلونة أمس أنه سيقدم لاعبه الجديد فرينكي دي يونغ أمام وسائل الإعلام والجماهير الجمعة المقبل في احتفالية تقام في ملعب كامب ناو.

ووقع لاعب الوسط الهولندي على عقد لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو 2024.

وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونغ من أياكس أمستردام إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون أخرى على شكل متغيرات.

وتوج دي يونغ مع أياكس الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس وصعد معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما لعب دوراً أساسياً في وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.