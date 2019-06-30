برشلونة يقدم دي يونغ نهاية الأسبوع

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن تقديم فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الجديد سيكون يوم الخامس من الشهر القادم.

وبعد تقديم الهولندي سيقدم البارسا حارسه الجديد نيتو.

وسيصل دي يونغ بمدينة برشلونة الخميس الموافق لـ 4 يوليو على أن يقضي بقية عطلته في إسبانيا بين برشلونة وإيبيزا، ثم يلتحق بتدريبات الفريق في 14 من الشهر ذاته تحضيراً للموسم الجديد الذي يتمنى أن يكون ناجحاً، وذلك بعدما حقق لقبين رفقة أياكس ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، ناهيك عن بلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية رفقة الطواحين والخسارة أمام البرتغال.