برشلونة يقلب تأخره أمام توتنهام إلى ويفوز بكأس جوان غامبر

خطف برشلونة الإسباني لقب بطولة كأس جوان غامبر بعد فوزه المثير على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 4-2 ليلة الثلاثاء في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

تقدم سبيرز بعد نهاية الشوط الأول بهدفين لهدف، سجلهما أوليفر سكيب في الدقيقتين 24 و 36، علماً بأن البارسا افتتح التسجيل بهدفٍ مبكر لروبرت ليفاندوفسكي بعد 3 دقائق على البداية.

وفي الدقائق الـ 10 الأخيرة من الشوط الثاني، تمكن فيران توريس (81)، وآنسو فاتي (90)، وعبد الصمد الزلزولي (90) من قلب النتيجة واقتناص فوز مثير استعدادي للموسم الجديد.