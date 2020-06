برشلونة يكتسح مايوركا برباعية نظيفة

سحق برشلونة مستضيفه ريال مايوركا برباعيةٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبيروستار لحساب المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاءت الأهداف عن طريق آرتورو فيدال (2)، ومارتن برايثوايت (37)، وجوردي آلبا (79)، وليونيل ميسي (90+3).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب موسعاً الفارق مؤقتاً مع ريال مدريد الثاني إلى 5 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

#Messi on target for #Barcelona to make it 0-4 against #Mallorca! 💥 pic.twitter.com/RDNBVR3jkF