برشلونة يكشف عن خبر غير سار بخصوص رونالد أراوخو

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مدافعه رونالد أراوخو لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مما يعني غيابه عن الفريق لبعض من الوقت.

وحتى الآن لم يتم تحديد فترة غياب أراوخو، حيث جاء في بيان البارسا أن اللاعب سيعود إلى التدريبات بمجرد تشافيه من الإصابة، ولكن نظرًا لطبيعة مثل هذه الإصابات من المتوقع أن يبتعد المدافع الأوروغوياني لفترة طويلة.

كابوس الإصابات يعود إلى برشلونة والضحية هذه المرة أراوخو

يبدو أنه ولسوء حظ تشافي أن لعنة الإصابات لا تريد مفارقة البارسا، ففي الوقت الذي رحل فيه عثمان ديمبيلي واعتقد فيه الجميع أن الإصابات رحلت معه على اعتباره أكثر من كان يصاب في الفريق، عادت من جديد لتضرب أهم الأسماء في خط دفاع الفريق وهو أراوخو.

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الجدير بالذكر أن أراوخو غاب بالفعل عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب الإصابة، وعانى نادي برشلونة خلال تلك الفترة كثيرًا بسبب ذلك خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في ذات السياق، يأمل البارسا وجمهوره أن يمتثل رونالد أراوخو للشفاء سريعًا ويتمكن من العودة على الأقل للمشاركة في دور المجموعات في دوري الأبطال، رغم أن فترة غيابه حتى الآن ليست معروفة في هذه المرحلة.