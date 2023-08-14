قيمة صفقة انتقال نيمار إلى الهلال والراتب الذي ينتظره

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور اقترب جدًا من التوقيع على عقد ضخم لانتقاله إلى نادي الهلال السعودي بعد ستة مواسم قضاها مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يخضع صاحب الـ31 عامًا للفحص الطبي في باريس اليوم الإثنين، والإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة والانتقال إلى الهلال سيكون يوم الأربعاء المقبل.

تفاصيل وقيمة صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال والراتب الذي سيتقاضاه

وفقًا لصحيفة "Daily Mail"، فان نيمار سيتقاضى راتبًا في عقده مع الهلال لمدة عامين بمجموع يصل إلى 350 مليون دولار أميركي أي ما يعادل مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي.

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وتوضح التقارير أن نادي باريس سان جيرمان سيحصل على مبلغ 87.5 مليون دولار أميركي في صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى الزعيم الأزرق لينضم إلى باقي النجوم في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وتضيف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيمار رفض فكرة انتقاله إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، والذي كان يتضمن خيار شرائه بعد موسم من وصوله.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2027، لكن على ما يبدو أن اللاعب قرر الانضمام إلى كوكبة النجوم الذين رحلوا عن الكرة الأوروبية خاصة بعد العروض المالية الضخمة التي قدمت في الميركاتو الصيفي الحالي من الدوري السعودي.