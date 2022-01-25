برشلونة يمنح سيرجينيو ديست فرصة أخيرة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة قررت الصبر على الظهير الدولي الأميركي سيرجينيو ديست حتى نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بالرحيل عن صفوف البارسا هذا الشهر.

وعانى الأميركي الشاب من عدة إصابات ومن تراجع كبير في المستوى، ولم يتمكن حتى الآن من فرض نفسه على المدير الفني تشافي هيرنانديز.

ولا يريد ديست الرحيل عن برشلونة أيضاً، كما أن وكيل أعماله أعلم النادي برغبة موكله بالبقاء في ملعب كامب ناو.

وبات لدى تشافي خيار جديد في موقع الظهير الأيمن بعد عودة البرازيلي المخضرم داني ألفيش إلى الفريق هذا الشهر، لكنه سيمنح الأميركي المزيد من الفرص خلال ما تبقى من الموسم الجاري.