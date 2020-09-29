برشلونة ينطلق في رحلة التعافي مع رونالد كومان

استهل برشلونة بداية الموسم الجديد بقيادة مدربه رونالد كومان بأفضل ما يكون وسجل رباعية في شباك منافسه فياريال ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقياساً بمستوى خصمه المتواضع، فإن هذه النتيجة لا تعكس حقيقة التغييرات التي ربما يكون كومان قد أدخلها على الفريق وأيضاً خططه التكتيكية، لكنها وفق محللين رياضيين تؤكد على البداية التي يحلم بها أي مدرب مع فريق جديد يتولى الإشراف عليه، خصوصاً إذا كان في حجم برشلونة.

وأعرب كومان عن سعادته بالانتصار برباعية نظيفة خلال مواجهة فياريال.

وقال المدير الفني الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “نحن سعداء للغاية، قدمنا شوطاً أول جيداً جداً، أعتقد أن وتيرة اللعب تراجعت في الشوط الثاني، لكنها مباراتنا الأولى، والانطباع بشكل عام جيد.

“الضغط الذي قمنا به في المباراة ساعدنا على تحقيق هذه النتيجة، ومن الجيد أن نحصل على الكرة ونصنع العديد من الفرص، أنا سعيد للغاية بالأهداف، فياريال لديه لاعبون رائعون.

“طريقة اللعب؟ لدينا لاعبون لهذه الطريقة، ومع ذلك فقدنا الكرة في الشوط الثاني، ما زلنا مطالبين بتحسين لياقتنا البدنية، فهذه كانت أول مباراة لنا في الموسم”.

وإثر سؤاله عن أنتوان غريزمان الذي لم تطله مقصلة الاستبعاد على غرار زميليه آرتورو فيدال ولويس سواريز، قال “غريزمان؟ إنه يلعب من الجناح الأيمن ويدخل إلى العمق، ويجب أن يلعب في المنطقة، ويمكنه تبادل مركزه مع (ليونيل) ميسي، فهذا أكثر صعوبة على المنافسين، وأنا سعيد بأدائه”.

وأشاد المدرب الهولندي بالنجم الواعد آنسو فاتي بعد مساهمته الفعالة في الفوز الكبير على فياريال.

وفرض فاتي نفسه نجماً للمباراة الأولى للبلوغرانا في الليغا هذا الموسم بتسجيل ثنائية واصطياده ركلة جزاء ترجمها ميسي إلى هدف ثالث قبل أن يتسبب الأخير في الهدف الرابع الذي سجله المدافع باو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن فاتي بعمر 17 عاماً و332 يوماً هو أصغر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يسجل 10 أهداف أو أكثر في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم الماضي.

وقال النجم الشاب في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أحاول استغلال كل فرصة أحصل عليها، بأفضل طريقة ممكنة، حين يسجل المهاجم، يرغب دائماً في تسجيل المزيد.

“تمريرة (جوردي) آلبا لي خلال عملية الهدف الأول كانت جيدة جداً، لذلك كان علي أن أضع الكرة في الشباك”.

وتابع “اللعب بجانب ميسي حلم، كان ذلك حلمي منذ كنت طفلاً، والآن أنا أعيشه.

“ما أريده هو الاستمرار في التحسن كل يوم، ومواصلة التعلم من زملائي، فهم يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتي”.

وقال عنه مدرب الفريق: “إنه لاعب شاب يتعين عليه البحث عن الانتظام في أسلوب لعبه وأدائه.

“أثبت أن أمامه مستقبلاً مبهراً، وأنا سعيد جداً به. توغلاته في الجهة اليسرى كانت هائلة، عرفنا كيفية الاستفادة من مؤهلاته بشكل جيد جداً”.

ووجه كومان رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديه ومنافسيه بالفوز الكبير على فياريال، مؤكداً استعداده لإعادة الفريق إلى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي في جميع المسابقات.

من جهة أخرى، امتدح كومان النجم غريزمان الذي دفع به أساسياً إلى جانب ميسي وفاتي وفيليبي كوتينيو العائد إلى الفريق بعد أن كان معاراً لبايرن ميونيخ.

وقال: “أنا سعيد بعمله وأدائه (رغم أنه لم يسجل أي هدف)، أولي من يسجل (الأهداف) اهتماماً قليلاً”.

وبخصوص التعاقد مع قلب هجوم جديد لتعويض رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، قال كومان: “من الجيد دائماً أن يكون لديك قلب هجوم لكي تكون لديك خطة أخرى في الهجوم، ولكن يمكننا اللعب بشكل مثالي دون قلب هجوم أو المهاجم رقم 9”.

واستبعد كومان سواريز من تشكيلة برشلونة هذا الموسم وأبلغه بأنه خارج مخططاته مباشرة بعد استلام الهولندي منصبه منتصف أغسطس الماضي خلفاً لكيكي سيتيين المقال عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن 2–8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتقل سواريز الجمعة الماضي إلى أتلتيكو ولم يتأخر في الرد على كومان بتسجيل ثنائية مع تمريرة حاسمة في 24 دقيقة لعبها كبديل في المباراة ضد غرناطة والتي حسمها قطب العاصمة الثاني لصالحه 6–1.

ولم يكن سواريز اللاعب الوحيد المستبعد من مخططات كومان، حيث رحل فيدال إلى إنتر ميلان، وعاد إيفان راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيلية وانضم نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون.

وضرب سواريز بقوة في أول مباراة له بألوان أتلتيكو، فنجح في تسجيل هدفين مع تمريرة حاسمة فقط حين دخل في الدقيقة 70 مكان دييغو كوشتا.

ووجه سواريز رسالة إلى كومان الذي أبلغه، بمجرد استلامه الإدارة الفنية للنادي الكتالوني بأنه لا يدخل ضمن خططه وأن عليه البحث عن فريق لإكمال مسيرته.

كما أكد سواريز أنه أفضل خليفة في هجوم القطب الثاني للعاصمة مدريد ألفارو موراتا المنتقل إلى يوفنتوس.

وكان الأوروغوياني قد أفصح في مقابلة مع الموقع الرسمي عن سبب اختياره الانضمام إلى أتلتيكو مدريد قائلاً: “أتلتيكو نادٍ عظيم، ويضم لاعبين مميزين ورغبة شديدة في الصراع على القمة، بالإضافة إلى مدرب رائع مثل دييغو سيميوني.

“لا يمكن أن يفشل سيميوني وهذا الكم من المشجعين الودودين في ظهره”.

وختم: “مقابلتي مع سيميوني أولاً كانت مهمة للغاية، لكني قررت بالفعل قبول عرض أتلتيكو، لأن لديّ أفكار واضحة، أنا متحمس حقاً لهذه المغامرة الجديدة”.