برشلونة يواجه صعوبات مادية لضم نيمار

أعلن برشلونة صافي الأرباح التي حققها الموسم الماضي والتي تؤشر إلى صعوبة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وتؤكد التقارير تمسك باريس سان جيرمان بمبلغ 220 مليون يورو للتخلي عن النجم البرازيلي.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه حقق صافي أرباح وصل إلى 4.5 مليون يورو بعد دفع الضرائب.

وهذه الميزانية لا تعطل برشلونة عن التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتيس والذي تصل قيمته إلى 30 مليون يورو إلى جانب خوان ميرندا.

لكن البارسا لن يستطيع إنفاق مبلغ 220 مليون يورو لضم نيمار ويتبقى له فرصة واحدة فقط للتعاقد معه عن طريق تبادل الصفقات بالتخلي عن فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش مقابل صاحب الـ 27 عاماً.

ولن يوافق الباريسي على فكرة التبادل خاصة وأن يوفنتوس دخل سكة المفاوضات.

يذكر أن برشلونة دفع 120 مليون يورو دفعة واحدة للحصول على أنتوان جريزمان بعد فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، كما خصص 75 مليون يورو لاستقطاب فرينكي دي يونغ من أياكس مطلع العام الجاري.