برشلونة يعلن إصابة بريثوايت قبل مباراة خيتافي

أعلن برشلونة عن إصابة مارتن برايثوايت، وذلك ضمن استعدادات البارسا لمواجهة خيتافي غداً الخميس ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وفاز البارسا السبت الماضي بكأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة.

وشارك الدولي الدنماركي في هذه المباراة لسبعة دقائق، حيث دخل كبديل في الدقيقة 87، عوضاً عن أنتوان غريزمان الذي سجل أحد أهداف اللقاء.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن برايثوايت أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن خلال التدريبات، ولن يكون متاحاً للفريق أمام خيتافي، فيما ستعتمد مدة غيابه عن الملاعب على مدى استجابته للتعافي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، ولديه فرصة كبيرة للصعود إلى المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد إذا نجح في تحقيق الفوز على خيتافي يوم الخميس.

يذكر أن رونالد كومان لا يعتمد كثيراً على برايثوايت، حيث يفضل عليه غريزمان وعثمان ديمبيلي في خط الهجوم، وبالتالي فإن غيابه عن لقاء خيتافي يوم الخميس، قد لا يكون مؤثراً للغاية.