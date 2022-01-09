برونو فيرنانديش يستبعد الانتقال إلى برشلونة

كذب برونو فيرنانديش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الشائعات التي ربطته بانتقال محتمل إلى برشلونة صيف العام الجاري.

وكشفت تقارير خلال الأيام الماضية بأن البالغ من العمر 27 عاماً بات من أبرز أهداف البارسا لسوق الانتقالات القادم.

لكن نجم سبورتينغ لشبونة وسامبدوريا وأودينيزي السابق غرد عبر وسائط التواصل الاجتماعي في إشارة إلى عدم صحة ما تم تناقله: "ظننت أننا بدأنا عاماً جديداً قبل عدة أيام، لكن يبدو أننا وصلنا إلى الأول من أبريل (في الإشارة إلى كذبة نيسان).

"أو قد تكون هذه ناجمة عن وسائل إعلامية سيئة."

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني هذا الموسم ويحتل المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.