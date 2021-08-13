برينتفورد يهزم آرسنال بثنائية في افتتاح الدوري الإنجليزي

حقق برينتفورد القادم من دوري الدرجة الأولى مفاجآة بفوزه الثمين على ضيفه آرسنال العريق بهدفين دون رد في اللقاء الافتتاحي من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب غريفين بارك وأدارها حكم الساحة مايكل أوليفر.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 22 و 73 عن طريق سيرجي كانوس وكريستيان نورغارد على التوالي.

برينتفورد يستهل الموسم بشكل مثالي

بهذه النتيجة، رفع الوافد الجديد على دوري الأضواء رصيده إلى 3 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً بانتظار بقيمة مباريات المرحلة.

أما آرسنال فبقي رصيده خالياً من النقاط ليستهل الموسم الجديد بأسوأ طريقة ممكنة وسط انتقادات للمدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا.

يذكر أن الفريق الصاعد آمن التأهل للدوري الممتاز 30 يونيو الماضي بعد فوزه على سوانزي سيتي في لقاء البلاي أوف.