بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تنطلق غداً والمفاجآت واردة

روجر فيدرر

ربما يرى البعض أن أباً لأربعة أبناء في السادسة والثلاثين من عمره لا يملك أي فرصة في الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لكن هل يقبل السويسري المتألق دائماً روجر فيدرر بهذا الرأي، بينما يستعد للسعي لحصد لقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ومعادلة الرقم القياسي في غضون أسبوعين.

سيشارك فيدرر للمرة الـ 19 في القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن بارك ويتطلع لإحباط "الجيل التالي" من اللاعبين مجدداً، ويدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي خلال انتفاضة مذهلة عقب تعافيه من جراحة في الركبة.

لا توجد أي مشكلات تتعلق بحالته البدنية هذا العام، ولو صدقت التوقعات، فإن بقية اللاعبين وهم 127 لاعباً سيقنعون بالمنافسة على ما سيتركه لهم النجم السويسري في البطولة.

وسيواجه فيدرر، المصنف الثاني، في الدور الأول السلوفيني إلياش بيديني صاحب التصنيف المتوسط، بعدما قدم السويسري مسيرة خالية من الهزائم في كأس هوبمان للفرق المختلطة.

ويعاني منافسو فيدرر الكبار من إصابات أو عادوا للتو منها، ومن بين "الأربعة الكبار" يغيب آندي موراي لهذا السبب.

يبدو الفوز باللقب العشرين في البطولات الكبرى إجراءً شكلياً للاعب حقق الإنجاز بسلاسة في بطولة العام الماضي، لكن طريق فيدرر هذه المرة ربما لا يكون مستقيماً تماماً.

ويكمن الخطر في كل اتجاه تقريباً، سواء من جانب ميلوش راونيتش، الذي سبق وخسر في نهائي ويمبلدون أو المتألق خوان مارتن ديل بوترو الذي تغلب على فيدرر في نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2009، والمتوقع أن يواجههما فيدرر قبل ربع النهائي.

ولن تمثل مواجهة فيدرر ومنافسه الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول في النهائي، في إعادة للمباراة الختامية العام الماضي مفاجأة لكثير من المتابعين.

وتقاسم الثنائي البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما العام الماضي، إذ أنهى نادال (31 عاماً) الموسم في صدارة التصنيف العالمي ليصبح أكبر لاعب سناً ينهي العام على رأس قائمة التصنيف.

وسيوزع جمهور البطولة مساندته بين عملاقي البطولات الكبرى، لكن اللاعبين الأصغر سناً سيتمنون خروج هذين اللاعبين.

عاماً بعد عام ينهي الأربعة الكبار انتفاضة وبريق الجيل القادم من اللاعبين، ورغم ابتعاد موراي ونوفاك جوكوفيتش عن المنافسات معظم العام الماضي بسبب الإصابة، فشل "الجيل الجديد" من اللاعبين في تحقيق أي نجاح في البطولات الأربع الكبرى.

وترجح معظم التوقعات أن يكون المصنف الثالث غريغور ديميتروف صاحب أفضل فرصة بين اللاعبين الصغار، لتحقيق نجاحات في ملبورن.

لكن يظل معدل ترشيح اللاعب البلغاري أقل من جوكوفيتش، الذي تثور حوله كثير من الشكوك، بسبب ضربات إرساله جراء مشكلة في المرفق، وسيكون المصنف الـ 14، رغم أنه بالكاد أمسك بمضرب خلال الشهور الستة الماضية.

ويسعى جوكوفيتش مايسترو ملبورن بارك إلى رقم قياسي بالفوز بلقبه السابع في أستراليا المفتوحة، بينما تأمل الجماهير في إحداث مفاجأة كبيرة قد يكون الألماني أليكساندر زفيريف (20 عاماً) بطلها عقب تألقه في 2017.

ومثل الأسترالي نيك كيريوس (22 عاماً) يملك زفيريف قدرات رائعة تمكنه من الإطاحة بأفضل المنافسين، لكنه غالباً ما ينهار في المراحل المتقدمة.

وينظر إلى النجاح في البطولات الكبرى باعتباره مسألة وقت لزفيريف، لكن لفيدرر دائم الشباب يظل جاهزاً لإحباط انتفاضة شبابية أخرى.