بعثة منتخب قطر تصل البرازيل استعداداً لكوبا أميركا

وصلت بعثة منتخب قطر صباح الاثنين، إلى البرازيل استعداداً للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019 التي ستشارك فيها للمرة الأولى.

ويشارك الأدعم في البطولة بدعوة من من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، بعدما تم رفض الدعوة الأولى في نسخة 2011.

وقبل الاتحاد القطري المشاركة في هذه النسخة في إطار إعداد العنابي لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022، التي تستضيفه الأراضي القطرية.

ويستهل منتخب قطر مشواره في كوبا أميركا بملاقاة نظيره الباراغوياني في 16 من الشهر المقبل، ثم منتخب كولومبيا بعد 3 أيام، يليه منتخب الأرجنتين في 23 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلاقي الأدعم منتخب البرازيلي ودياً في السادس من يونيو في إطار استعدادات كليهما للبطولة.