بعد إحصائية كارثية.. غوارديولا: من المبكر الحكم على هالاند

هب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للدفاع عن النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بعد نهاية المباراة التي سحق فيها حامل اللقب خصمه بورنموث برباعيةٍ نظيفة أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وحقق سيتي الانتصار الثاني للتوالي بعد فوز افتتاحي على ويست هام يونايتد بهدفين دون رد حملا توقيع المهاجم النرويجي.

وصنع صاحب الـ 22 عاماً هدف السيتيزنز الأول في مباراة الأمس، لكنه لمس الكرة 8 مرات فقط ليحتل المركز الثاني خلف البلجيكي روميلو لوكاكو في تاريخ البطولة والذي وصلته الكرة في 7 مناسبات فقط الموسم الماضي خلال مباراة لتشيلسي أمام كريستال بالاس.

لكن الإحصائية الأسوأ كانت عدد التمريرات التي أكملها هالاند أمام بورنموث، إذ لم ينجح في نقل الكرة لزملائه أكثر من مرتين وهو الرقم الأسوأ لأي لاعب في سيتي منذ بدء حقبة غوارديولا التدريبية.

ماذا قال غوارديولا عن هالاند ؟

وقال "بيب" مدافعاً عن تعاقده الجديد: "أسوأ موقف لأي مهاجم حين يكون في المنتصف بين 3 خصوم في متوسط الدفاع.

"ستمر علينا مثل هذه المواقف كثيراً، لكن بفضل جودة اللاعبين المتواجدين خلفه (هالاند)، سنجده وسنسهل من مهمته."